Екскерівник «ковідної» лікарні: Попереджаю пацієнтів: не вакцинуєтеся – шукайте нового лікаря

Якби 80% населення України було б щеплено, то тепер мали б спокій, вважає медик.

Якби 80% населення України було б щеплено, то тепер мали б спокій, вважає медик.

Розмова про антивакцинальні міфи і їхню природу

З середини жовтня Україна увійшла в чергове «ковідне» піке. Вже п’ять областей опинилися в «червоній» зоні та почали жити за жорсткими карантинними правилами. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у більшості регіонів зросла захворюваність на Covid-19. Однією з причин, на думку санлікаря, є легковажне ставлення населення до вакцинації.

Кузін має рацію. Як повідомляв «Главком», на початок вересня в Україні залишилися невикористаними 10,5 млн доз вакцини від Covid-19. Цю ж цифру підтвердив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Радіо Свобода» 16 жовтня.

«Я звертаюся зараз до всіх. Вакцина в Україні ефективна, безпечна та захищає від тяжкого перебігу хвороби. І не вірте, будь ласка, жодним фрікам», – наголосив очільник МОЗ. Він додав: нині у реанімаціях переважно люди похилого віку. 80% летальних випадків – серед людей, старших за 60 років.

Що не так із вакцинальною кампанією в Україні? У бесіді з «Главкомом» міркував колишній керівник Кам’янець-Подільської міської лікарні (це «ковідний» медзаклад на Хмельниччині), а нині сімейний лікар Олександр Чернець. Медик обслуговує 650 пацієнтів і щоденно стикається з різними антивакцинальними міфами. Зізнається, що серед його колег у білих халатах також є ті, хто за жодні гроші не вколють вакцину.

Станом на 18 жовтня «ковідна» лікарня у Кам’янці-Подільському заповнена майже на 80%. За останніх десять днів на ліжка з киснем потрапило 94 хворих.

Через місяць після перенесеного інфаркту я зробив щеплення від Covid-19, – кілька разів цей факт наводить у розмові з «Главкомом» Олександр Чернець. – Це було навесні 2021 року, коли доступною була лише вакцина AstraZeneca. Адже розумів: доведеться контактувати з «ковідними» пацієнтами. І якби не захищався масками та іншими спецзасобами, ризик інфікування був би ще більшим. З вакциною хворобу однозначно легше вдасться перенести. Нині ситуація настільки швидко розвивається, що невдовзі не вистачатиме медичних кадрів. Якщо ліжка з киснем ще можемо додати, то з медичними працівниками все інакше. До речі, торік до ліквідації спалаху Covid-19 у Кам’янець-Подільській міській лікарні долучалися травматологи, окулісти, хірурги та лори.

Практикуючі лікарі очікували на нову хвилю Covid-19. Фото з Facebook Олександра Чернеця

Яка причина нинішнього сплеску захворюваності на Covid-19?

Практикуючі лікарі очікували на цю хвилю. Справа в тім, що більшість людей не настільки свідомі та досі не вакцинувалися від Covid-19. Ніхто не говорить, що щеплені не хворіють. Такі випадки були й у мене. Але всі вони хворіють у легкій формі, з незначним кашлем та лихоманкою. Інша річ, невакциновані. Багатьох з них шпиталізують до стаціонару та вони потребують додаткового кисню та реанімації.

Між іншим, цього року Covid-19 значно «помолодшав». Зараз частіше почали хворіти діти, чого майже не було рік тому. Приміром, нині були випадки, що дітки до одного року мали стан середньої важкості.

Я вважаю, що проблема в тому, що велика частина інтернет-видань і ЗМІ борються з імунізацією, розповідаючи плітки про шкоду здоров’ю, чипування населення. Простий приклад. Приходить до мене на прийом людина та пояснює, чому нещеплена. Каже, якщо вакцинується, то «завтра нею буде хтось управляти». Після моїх слів надати будь-яке підтвердження цим фактам пацієнти показували публікацію в інтернеті за авторством «відомих вчених». На жаль, у XXI столітті люди ведуться на подібну інформацію.

Уже дійшло до того, що я просто попереджаю своїх пацієнтів: якщо не вакцинуєтеся, шукайте собі нового лікаря.

Можливо, уряду варто реалізувати ідею ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова: він в інтерв’ю «Главкому» запропонував давати кожному пенсіонеру по тисячі гривень за щеплення? Тоді зникнуть будь-які сумніви?

Я – за будь-яке стимулювання, аби люди вакцинувалися. До речі, у мене є знайомі лікарі з-за кордону. Вони говорять про обов’язкову вакцинацію, введену на законодавчому рівні. Натомість в Україні стикаємося з обов’язковою вакцинацією лише на словах. Ніби говоримо, що щеплення для вчителів обов’язкове. Проте, якщо завтра керівник навчального закладу не допустить до робочого місця невакцинованого вчителя, йому доведеться відповідати в суді. Бо Конституцію та Кодекс законів про працю ніхто не скасовував.

Велика частина інтернет-видань і ЗМІ борються з імунізацією, розповідаючи плітки про шкоду здоров’ю, чипування населення. Фото з сайту Кам'янець-Подільської міської ради

Ваші пропозиції: як зруйнувати антивакцинальні настрої в суспільстві?

Має бути масова роз’яснювальна робота на телебаченні та ЗМІ. Спікерами повинні виступити провідні імунологи та фахівці країни. Людям усе треба показувати. Приміром, хто торік лежав у нашому «ковідному» стаціонарі та на власні очі бачив, як помирали хворі на коронавірус, нині вакцинувалися. До їхньої свідомості дійшло, що щеплення потрібна річ.

З іншого боку, на законодавчому рівні необхідно рішучіше діяти, щоб потім це не можна було оскаржити в суді. Нині ж вакцинація добровільна.

Парадокс, але щеплюватися від Covid-19 не поспішають і медичні працівники. За даними МОЗ, у Хмельницькій області охоплення медиків вакцинацією є нижчим за загальнонаціональні показники: 65% медиків отримали одну дозу, 52% – дві дози.

Бачите, у весь перелік медперсоналу входить багато людей пенсійного віку, які мають супутні хвороби. Хоча, з іншого боку, вакцинація мала б гарантувати їм збереження здоров’я.

Є іще молодший персонал – санітарки. Це переважно сільський прошарок населення, глибоко віруючі люди. Вони категорично відмовляються щеплюватися. Я не проти релігії – це краще, ніж алкоголь чи наркотики. Але у питанні вакцинації я з ними не згодний.

Людям треба змінити спосіб життя, бо коронавірусна інфекція нікуди не зникне. Вона мутує та бореться за своє виживання.

Ви вірите у колективний імунітет від коронавірусу? І коли він може настати?

Звичайно. Якби 80% населення України було б щеплено, то тепер мали б спокій (за інформацією сайту МОЗ, на 18 жовтня в Україні проведено 14,44 млн щеплень, вакциновано 7,95 млн осіб). Враховуючи нинішні темпи вакцинації, колективний імунітет настане не раніше, аніж через два роки.

Віталій Тараненко, «Главком»