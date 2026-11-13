Понад 80% опитаних українських медиків використовують ШІ – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готує законопроєкт, який регулюватиме використання штучного інтелекту в медицині та захист персональних даних пацієнтів

Понад 80% опитаних українських медичних працівників уже використовують штучний інтелект у своїй діяльності. Водночас в Україні досі немає комплексного законодавства, яке б регулювало застосування таких технологій у медичній сфері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За результатами опитування МОЗ, у якому взяли участь понад сім тисяч медичних працівників, 300 пацієнтів та 39 представників бізнесу й профільних організацій, 80,5% опитаних медиків повідомили про використання штучного інтелекту.

За словами Ляшка, ШІ вже допомагає лікарям аналізувати результати обстежень і швидше виявляти захворювання. Наступним завданням міністерства стане створення умов для масштабного впровадження таких рішень у медичну практику.

Одним із прикладів українських розробок є система CheckEye, яка за допомогою штучного інтелекту аналізує знімки сітківки ока та приблизно за 30 секунд допомагає визначити, чи потребує пацієнт додаткового обстеження.

Технологію вже випробували в закладах первинної медичної допомоги Одеської та Чернігівської областей. Загалом обстеження за допомогою системи пройшли 873 пацієнти.

Ляшко наголосив, що відсутність комплексного правового регулювання створює невизначеність для розробників та медичних закладів, а також ускладнює широке використання інноваційних технологій.

Тому Міністерство охорони здоров'я працює над законопроєктом, який має визначити правила розробки та застосування медичних систем штучного інтелекту.

Зокрема, документ передбачатиме класифікацію таких технологій за рівнем ризику, вимоги до їхньої безпечності та прозорості, а також відповідальність розробників, постачальників і користувачів.

Окрему увагу планують приділити захисту персональних даних пацієнтів. Використання штучного інтелекту в медицині має відбуватися під належним контролем фахівців.

«Медичні дані пацієнтів повинні бути захищені, а використання ШІ – відбуватися під належним контролем медичних фахівців», – наголосив міністр.

За словами Ляшка, відповідний законопроєкт невдовзі представлять для громадського обговорення.

Міністр також звернув увагу на досвід Європейського Союзу, де створюють мережу медичних центрів для тестування та впровадження штучного інтелекту у скринінгу онкологічних і серцево-судинних захворювань. До ініціативи вже долучилися майже 270 медичних організацій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про впровадження штучного інтелекту для діагностики захворювань мозку в Одесі. У 2023 році в місті запустили пілотний проєкт BrainScan, який дозволяє автоматично аналізувати знімки комп'ютерної томографії та виявляти патологічні зміни головного мозку. Технологію також почали використовувати у прифронтовому Краматорську.

Також «Главком» писав про рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо застосування ШІ в медицині. ВООЗ наголосила на можливостях використання технології для діагностики захворювань, ведення медичної документації та розробки ліків. Водночас організація звернула увагу на необхідність належного контролю та безпечного використання таких систем.