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В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту
Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини BrainScan
фото з відкритих джерел

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни в мозку

Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини BrainScan – штучний інтелект залучили до діагностики мозку. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Уже за п'ять хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес у кілька разів.

МОЗ заявляє, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати й цей досвід уже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Нагадаємо, вчені розробили застосунок за допомогою якого можна буде розпізнати інсульт.

До слова, НСЗУ розвінчала п'ять популярних міфів, у які вірять пацієнти.

Теги: Одеса штучний інтелект здоров'я медицина технології

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