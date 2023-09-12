В Одесі лікарі вперше діагностуватимуть мозок за допомогою штучного інтелекту

Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини BrainScan

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни в мозку

Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини BrainScan – штучний інтелект залучили до діагностики мозку. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

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Система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Уже за п'ять хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес у кілька разів.

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МОЗ заявляє, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати й цей досвід уже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.

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