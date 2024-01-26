Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації

Христина Петренко
glavcom.ua
Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації
Штучний інтелект можна залучати до наукових досліджень та розробки ліків
фото ілюстративне

Використання штучного інтелекту лікарями можливе для діагностики та клінічного лікування

Стрімкий розвиток та впровадження технологій генеративного штучного інтелекту сприяють застосуванню його в системі охорони здоров’я. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання великих мультимодальних моделей для зміцнення та захисту здоров’я населення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«Зокрема, ВООЗ вбачає перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів. Також технологія надасть можливість використання безпосередньо пацієнтом, наприклад, для дослідження симптомів і лікування.

Великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування та узагальнення прийомів пацієнтів в електронних медичних записах, або бути залученими до наукових досліджень та розробки ліків, у тому числі виявлення нових лікарських сполук», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що такі технології є унікальними через свою імітацію людського спілкування та здатність виконувати завдання, на виконання яких вони не були явно запрограмовані, та використовують кілька типів вхідних даних, таких як текст, відео та зображення.

Окремо в пропонованих рекомендаціях наголошується, що технології генеративного штучного інтелекту мають потенціал для покращення охорони здоров’я, але лише за умови, що ті, хто розробляє, регулює та використовує ці технології, повністю враховують пов’язані з ними ризики. 

ВООЗ також застерігає, що такі системи можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного чи особистого походження, статі, гендерної приналежності чи віку, що може завдати шкоди людям у разі використання такої інформації.

Загалом ВООЗ надала 40 рекомендацій. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я розповів, як підготуватися до «хвороби X». Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий – ВООЗ використовує його з 2018 року – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо. «Ви можете навіть назвати Covid-19 першою хворобою X, і це може статися знову. Найкраще передбачити те, що може статися, і підготуватися до цього», – наголосив голова ВООЗ.

Читайте також: ВООЗ попередила про «хворобу Х», яка може бути у 20 разів смертоноснішою за ковід
 
Теги: хвороба медицина ВООЗ штучний інтелект Міністерство охорони здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоніу Гутерріш виклав свої міркування щодо планів ООН на наступний рік
Генсек ООН розповів, що має стати найголовнішим у 2024 році
29 грудня, 2023, 12:39
Міхаель і Ральф Шумахери разом брали участь у змаганнях Формули-1
«Сумую за колишнім Міхаелем»: брат Шумахера розповів, як почувається автогонщик
29 грудня, 2023, 18:37
За словами посадовиці, нині формування всіх процедур відбувається в Міністерстві охорони здоров’я
Міноборони анонсувало зміни щодо медичного забезпечення
17 сiчня, 17:47
Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів
В Україні розпочала роботу перша мобільна аптека (фото)
18 сiчня, 17:57
Фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються посилені протиепідемічні заходи
МОЗ повідомив, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
13 сiчня, 07:56
Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я попередив про нову пандемію
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
18 сiчня, 12:12
Японська авторка звернулась до послуг штучного інтелекту, аби написати книгу
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT
19 сiчня, 07:20
1 січня міністр оборони Ллойд Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями
Глава Пентагону виписався із лікарні і повідомив, як тепер працюватиме
16 сiчня, 08:41
Ольга Сумська з чоловіком та лікарями
Ледь не вмерла в Австрії. Актриса Сумська пояснила, чому українська медицина найкраща
23 сiчня, 22:05

Здоров'я

Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації
Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
У кількох регіонах України ввели карантин у школах: що відомо
У кількох регіонах України ввели карантин у школах: що відомо
Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я
Україна готується до можливої пандемії X – міністр охорони здоров'я
Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів
Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів
Новий штам коронавірусу «Дженні»: скільки хворих зафіксовано в Україні
Новий штам коронавірусу «Дженні»: скільки хворих зафіксовано в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
104K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
55K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
46K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
36K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
27K
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Новини

На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua