Використання штучного інтелекту у медицині: ВООЗ надала рекомендації

Використання штучного інтелекту лікарями можливе для діагностики та клінічного лікування

Стрімкий розвиток та впровадження технологій генеративного штучного інтелекту сприяють застосуванню його в системі охорони здоров’я. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання великих мультимодальних моделей для зміцнення та захисту здоров’я населення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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«Зокрема, ВООЗ вбачає перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів. Також технологія надасть можливість використання безпосередньо пацієнтом, наприклад, для дослідження симптомів і лікування.

Великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування та узагальнення прийомів пацієнтів в електронних медичних записах, або бути залученими до наукових досліджень та розробки ліків, у тому числі виявлення нових лікарських сполук», – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Зазначається, що такі технології є унікальними через свою імітацію людського спілкування та здатність виконувати завдання, на виконання яких вони не були явно запрограмовані, та використовують кілька типів вхідних даних, таких як текст, відео та зображення.

Окремо в пропонованих рекомендаціях наголошується, що технології генеративного штучного інтелекту мають потенціал для покращення охорони здоров’я, але лише за умови, що ті, хто розробляє, регулює та використовує ці технології, повністю враховують пов’язані з ними ризики.

ВООЗ також застерігає, що такі системи можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного чи особистого походження, статі, гендерної приналежності чи віку, що може завдати шкоди людям у разі використання такої інформації.

Загалом ВООЗ надала 40 рекомендацій. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я розповів, як підготуватися до «хвороби X». Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий – ВООЗ використовує його з 2018 року – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо. «Ви можете навіть назвати Covid-19 першою хворобою X, і це може статися знову. Найкраще передбачити те, що може статися, і підготуватися до цього», – наголосив голова ВООЗ.