Віктор Ляшко закликав літніх людей не вірити фрікам та вакцинуватися

Літні люди можуть зазнавати важких наслідків перебігу коронавірусу через хронічні недуги

80% летальних випадків від ковіду – серед людей старших за 60 років

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу і не вірити ніяким фрікам.

«Я звертаюся зараз до всіх. Вакцина в Україні ефективна, безпечна і захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу хвороби. І не вірте, будь ласка, ніяким фрікам», – сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ляшко, зокрема, акцентував увагу на вакцинації літніх людей. «Дітей, прошу, які вакцинувалися, допоможіть провакцинувати своїх батьків. Повірте, краще готуватися до новорічних свят в родинному колі», – сказав він.

За його словами, у реанімаціях сьогодні – переважно люди похилого віку. 80% летальних випадків від ковіду – серед людей старших за 60 років.

«Тому це для нас пріоритетна група. І ми направляємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме людей похилого віку, 60+, але при цьому вакцинуємо усіх – від 18-ти до 60-ти. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах "Укрпошти", люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи», – додав міністр.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

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