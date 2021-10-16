Відсоток дітей серед хворих на Covid не збільшився, – Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я заявив, що відсоток дітей серед хворих на Covid-19 в Україні не збільшився, у порівнянні з хвилею коронавірусу навесні

98% усіх досліджених штамів коронавірусу в Україні становить штам «Дельта» – міністр

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на Covid-19 в Україні не збільшився, у порівнянні з хвилею коронавірусу навесні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Зараз у нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють.

Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано», – повідомив міністр.

На питання, чи бачить він потребу вакцинувати від коронавірусу дітей, Ляшко відповів: «Я бачу потребу вакцинувати, як мінімум, 70% дорослого населення».

Він нагадав, що 80% летальних випадків від коронавірусу зафіксовано серед людей віком 60+, тому ця вікова група є пріоритетною і для вакцинації.

Ляшко також повідомив, що 98% усіх досліджених штамів коронавірусу в Україні становить штам «Дельта».

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.