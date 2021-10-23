Віктор Ляшко пояснив, чому пункти вакцинації від коронавірусу скоро зникнуть з лікарень

«Щеплення повинні робити в комфортних умовах» – Ляшко

В Україні планують закрити пункти вакцинації від коронавірусу в лікарнях та інших медичних установах. Вони будуть перенесені туди, де немає небезпеки контакту здорових і заражених на Covid-19 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він наголосив, що мета такого кроку – в безпеці і пункти вакцинації вже почали виводити з лікарень. За словами Ляшка, щеплення повинні робити в комфортних умовах.

Глава МОЗ також звернув увагу на необхідності збільшити рівень вакцинації в Україні до 70%. Після цього, за його словами, можна буде почати знімати карантинні обмеження.

Нагадаємо, фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Такі дані озвучив голова відомства Віктор Ляшко в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

Також, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.

До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони дав прогноз, що під час піку захворюваності на коронавірус в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі осіб на добу.