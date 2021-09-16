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    Вчені з'ясували, що повторне зараження Covid-19 небезпечніше, ніж перше

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    Особливо небезпечне друге зараження для тих, хто вперше перехворів у легкій формі - Вчені з'ясували, що повторне зараження Covid-19 небезпечніше, ніж перше
    Особливо небезпечне друге зараження для тих, хто вперше перехворів у легкій формі
    Фото: Juan Ignacio Roncoroni/ЕРА

    Науковці з різних країн докладають зусиль для визначення рівня небезпеки для організму людини під час другого зараження коронавірусом

    Перебіг хвороби у разі повторного зараження коронавірусною інфекцією може бути значно важчим для хворого та призводити до більш відчутних наслідків для здоров’я. Такого висновку дійшли бразильські вчені, повідомляє journalofinfection.com.

    За даними дослідників, у середньому вперше люди хворіють на Covid-19 16,2 доби, а вдруге – вже 19,4 доби.

    Під час дослідження було встановлено, що з 62 людей, які повторно перехворіли на коронавірус, у 31 були симптоми хвороби, а 18 госпіталізували протягом 30 днів після другого зараження. Така кількість дещо перевищує сердньостатистичні показники госпіталізації під час першого інфікування.

    Також під час другого зараження збільшуються шанси померти. Таких висновків дійшли автори ще одного дослідження, проведеного американськими вченими. Із 62 тих, що повторно перехворіли, двоє померли. Тобто відсоток померлих дещо перевищує звичайний, однак, дослідники зазначають, що причиною цього може бути маленька вибірка.

    Науковці припускають, що людина, яка перехворіла один раз в легкій або безсимптомній формі не отримує достатньої кількості антитіл, через що друге інфікування може протікати значно важче. За цією логікою, ті, хто вперше хворів важко, можуть мати знижений ризик захворіти повторно.

    Нагадаємо, у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

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    Теги: хвороби час коронавірус
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    Вчені з'ясували, що повторне зараження Covid-19 небезпечніше, ніж перше