У 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус

Найгірша динаміка захворюваності на Covid-19 у Чернівецькій області

Показник рівня захворюваності на коронавірус перевищено у Києві та 11 областях, а динаміка рівня госпіталізацій досі перевищує поріг у чотирьох областях. Відповідні дані випливають зі статистики Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 13 вересня.

Так, при пороговому значення у 75 випадків на 100 тисяч населення у Чернівецькій області рівень захворюваності склав 245 випадків на 100 тисяч осіб, у Луганській – 182, у Тернопільській – 132, у Києві – 130, у Харківській – 106, у Херсонській – 99, у Житомирській області – 98, у Хмельницькій – 96, у Львівській – 95, в Одеській – 91, у Запорізькій – 85, Рівненській – 81 випадок на 100 тисяч осіб.

Також у чотирьох регіонах досі перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій – у Львівській (82,6%), Волинській (65%), Одеській (53,1%) та Тернопільській (62,8%) областях.

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Наразі вся територія України віднесена до «зеленої» зони епідемічної небезпеки.

До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

Як відомо, МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання через посилення карантину.

Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.