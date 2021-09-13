  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі вся територія України віднесена до &laquo;зеленої&raquo; зони епідемічної небезпеки - У 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус
    Наразі вся територія України віднесена до «зеленої» зони епідемічної небезпеки
    фото: marikpost

    Найгірша динаміка захворюваності на Covid-19 у Чернівецькій області

    Показник рівня захворюваності на коронавірус перевищено у Києві та 11 областях, а динаміка рівня госпіталізацій досі перевищує поріг у чотирьох областях. Відповідні дані випливають зі статистики Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 13 вересня.

    Так, при пороговому значення у 75 випадків на 100 тисяч населення у Чернівецькій області рівень захворюваності склав 245 випадків на 100 тисяч осіб, у Луганській – 182, у Тернопільській – 132, у Києві – 130, у Харківській – 106, у Херсонській – 99, у Житомирській області – 98, у Хмельницькій – 96, у Львівській – 95, в Одеській – 91, у Запорізькій – 85, Рівненській – 81 випадок на 100 тисяч осіб.

    Також у чотирьох регіонах досі перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій – у Львівській (82,6%), Волинській (65%), Одеській (53,1%) та Тернопільській (62,8%) областях.

    Для збільшення натисніть на графіку

    Для збільшення натисніть на графіку

    Наразі вся територія України віднесена до «зеленої» зони епідемічної небезпеки.

    До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

    Як відомо, МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання через посилення карантину.

    Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікарня Україна населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус