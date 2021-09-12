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    Майже у тисячі паломників, які повернулися із Умані, діагностували коронавірус

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    Багато хасидів не можуть потрапити додому через позитивні тести на коронавірус - Майже у тисячі паломників, які повернулися із Умані, діагностували коронавірус
    Багато хасидів не можуть потрапити додому через позитивні тести на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Більше сотні осіб підозрюють у підробці тестів на коронавірусну інфекцію

    Приблизно 1000 паломників, які повернулися до Ізраїлю із Умані, діагностовані як ті, що заразилися коронавірусом. Напередодні повідомлялося, що кількість діагностованих становить 156 осіб, повідомляють ЗМІ.

    Згідно з опублікованою інформацією, мова йде про попередні дані, які ще можуть змінитися. Міністерство внутрішньої безпеки Ізраїлю повідомляє, що 117 осіб із тих, що повернулися із України, підозрюють у підробці тестів на коронавірус, та викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції.

    Громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожують кримінальне переслідування, штраф і термін до 5 років позбавлення волі.

    Раніше Управління з реєстрації населення була отримана інформація про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані, які, щоб вилетіти додому, пред'явили підроблені довідки.

    Радіостанція «Кан Бет» повідомляла, що близько двох тисяч ізраїльтян змушені були затриматися в Україні через позитивні тести на коронавірус. Їм належить далеко від дому дотримуватися режиму самоізоляції, і в Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.

    Нагадаємо, паломники-хасиди, ввечері, 8 вересня, після святування Нового року за іудейським календарем – Рош га-Шана - почали від’їжджати з Умані до країн постійного проживання.

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    Теги: Ізраїль хасиди населення коронавірус
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    Майже у тисячі паломників, які повернулися із Умані, діагностували коронавірус