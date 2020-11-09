Антитіла до коронавірусу знайшли у людей, які перенесли інші хвороби

Вчені провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у п'яти відсотків досліджуваних є антитіла, хоча вони не хворіли Covid-19

Антитіла до коронавірусу можуть з'являтися у громадян, що не заражалися коронавірусом, але були інфіковані родинним вірусом.

До такого висновку прийшли британські вчені, повідомляється в публікації наукового журналу Science.

Вони провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у п'яти відсотків досліджуваних є антитіла, хоча вони не хворіли Covid-19. З'ясувалося, що деякі люди можуть мати частку запозиченого раніше імунітету.

Так, антитіла людей, у яких була звичайна проcтуда, реагували на SARS-CoV-2. При цьому їх захисні білки відрізнялися від антитіл тих, хто був інфікований коронавірусом. Однак в даний час ефективність цього імунного захисту від коронавірусу не доведена.

Дослідники проаналізували зразки крові, які зібрали у дорослих і дітей в Великобританії до початку масштабного поширення коронавірусу в грудні минулого року. Також вони вивчили зразки, взяті у людей з негативним тестом на коронавірус на початку пандемії. Після цього результати були зіставлені з тими, у кого пізніше знайшли Covid-19.