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    У світі

    Антитіла до коронавірусу знайшли у людей, які перенесли інші хвороби

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    Антитіла до коронавірусу знайшли у людей, які перенесли інші хвороби

    Вчені провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у п'яти відсотків досліджуваних є антитіла, хоча вони не хворіли Covid-19

    Антитіла до коронавірусу можуть з'являтися у громадян, що не заражалися коронавірусом, але були інфіковані родинним вірусом.

    До такого висновку прийшли британські вчені, повідомляється в публікації наукового журналу Science.

    Вони провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у п'яти відсотків досліджуваних є антитіла, хоча вони не хворіли Covid-19. З'ясувалося, що деякі люди можуть мати частку запозиченого раніше імунітету.

    Так, антитіла людей, у яких була звичайна проcтуда, реагували на SARS-CoV-2. При цьому їх захисні білки відрізнялися від антитіл тих, хто був інфікований коронавірусом. Однак в даний час ефективність цього імунного захисту від коронавірусу не доведена.

    Дослідники проаналізували зразки крові, які зібрали у дорослих і дітей в Великобританії до початку масштабного поширення коронавірусу в грудні минулого року. Також вони вивчили зразки, взяті у людей з негативним тестом на коронавірус на початку пандемії. Після цього результати були зіставлені з тими, у кого пізніше знайшли Covid-19.

    хвороби час коронавірус
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