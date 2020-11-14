Психотерапевт розказала, як переконати ковід-атеїстів вдягнути маски

Людей, які заперечують коронавірус і потребу захисту від нього, фахівець ділить на дві категорії

Психотерапевт Ірина Демеркова пояснила, як переконати людей, які не вірять в коронавірусну інфекцію.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що таким людям слід показати, як бути відповідальним за своє здоров’я.

«З першою категорією (люди підліткового пасивно-агресивного стилю поведінки із позицією: «як тільки мені вказують, я буду бунтувати, і немає різниці, чи це корисно мені чи ні» ) потрібно працювати, як з підлітками: не змушувати директивним методом, а апелювати до фактів. Сказати: «дивись, захворюваність на Covid-19 зростає, якщо хочеш, давай підемо у лікарню, подивимось, поговоримо з лікарями». Потрібно звернутись до об’єктивного джерела, експерта. Розумієте, ця категорія людей вважає, що показує свою силу через бунт. Натомість потрібно показати, що силу можна проявити по-іншому. Не через бунт, а шляхом того, щоб взяти на себе частину відповідальності, стати дорослим», – пояснила Демеркова.

Також, лікарка наголосила, що люди звикли жертвувати своїм здоров’ям.

«Друга категорія (це люди параноїдного складу (часто бувають захоплені конспірологічними ідеями, схильні вважати, що їх обманюють, - «Главком») більш складна – люди, які до неї належать, не звикли відчувати, а звикла вдавати, мовляв, «нічого страшного». «Ноги мокрі? Нічого страшного, не розкисну, не з цукру». «Холодно? Та ну, залишилось 30 хвилин іти, нічого страшного». Цього не змінити, бо це вже система життя людини, вона так звикла. Знову ж таки, у Радянському Союзі висіло в повітрі: «Спочатку думай про батьківщину, а потім про себе», «Завжди є місце подвигу», іншими словами, декларація того, що цінності людського життя немає. Ти повинен терпіти і бути сильним, жертвувати собою, і це тебе врятує», – вважає Демеркова.

Вона зазначила, що якщо ми заходимо у категорію віри, то тут ніякі аргументи не працюють, бо це віра.

«Є переконання: чхати на цей вірус, і не таке переживали. Це яскраве знецінення життя», – сказала фахівчиня.