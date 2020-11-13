Психотерапевт дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус

«Важливо, аби нагнітання і драматизація не були основою життя» , – пояснює фахівець

Психотерапевт Ірина Демеркова дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірусну інфекцію.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що пандемія нагадала людству про тонку межу «життя-смерть».

«Як-то кажуть, психотерапевти не дають порад у випадку порушення психіки. Якщо до такого дійшло, то потрібна допомога психіатра. Якщо людина втратила контроль, якщо симптом керує людиною, то тут можуть бути необхідні медикаментозні способи. Дуже важливо не знецінювати те, що відбувається, і не переносити такі гострі випадки у категорію «візьми себе в руки», бо там уже нічим брати. Дуже важливо включити в своє життя практики заземлення – наприклад, прогулянки, фізична активність, медитації, дихальна гімнастика. Це дуже допомагає повернутись в реальність і зняти напруження, внутрішню тривогу», – зазначила лікарка.

Крім того, Демеркова зазначила, що важливо забезпечити нормальне функціонування організму та бути на позитиві.

«Достатня кількість сну, правильне харчування добре впливають на імунну систему. Важливим є ще один дуже важливий момент – гумор, щоб оце нагнітання і драматизація не були основою життя», – додає фахівчиня.