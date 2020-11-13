  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Психотерапевт дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус

    • Розсилка
    Достатня кількість сну, правильне харчування добре впливають на імунну систему, - зазначає лікарка - Психотерапевт дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус
    Достатня кількість сну, правильне харчування добре впливають на імунну систему, - зазначає лікарка

    «Важливо, аби нагнітання і драматизація не були основою життя» , – пояснює фахівець

    Психотерапевт Ірина Демеркова дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірусну інфекцію.

    В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що пандемія нагадала людству про тонку межу «життя-смерть».

    «Як-то кажуть, психотерапевти не дають порад у випадку порушення психіки. Якщо до такого дійшло, то потрібна допомога психіатра. Якщо людина втратила контроль, якщо симптом керує людиною, то тут можуть бути необхідні медикаментозні способи. Дуже важливо не знецінювати те, що відбувається, і не переносити такі гострі випадки у категорію «візьми себе в руки», бо там уже нічим брати. Дуже важливо включити в своє життя практики заземлення – наприклад, прогулянки, фізична активність, медитації, дихальна гімнастика. Це дуже допомагає повернутись в реальність і зняти  напруження, внутрішню тривогу», – зазначила лікарка.

    Крім того, Демеркова зазначила, що важливо забезпечити нормальне функціонування організму та бути на позитиві.

    «Достатня кількість сну, правильне харчування добре впливають на імунну систему. Важливим є ще один дуже важливий момент – гумор, щоб оце нагнітання і драматизація не були основою життя», – додає фахівчиня.

    Читайте також:
    Теги: гумор харчування коронавірус Ірина Демеркова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies