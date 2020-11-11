Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 611 людей
За минулу добу одужали 6 802 особи
В Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Це на 231 особу менше, ніж у попередній день (10 842). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей).
За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493.
Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 46 632 випадки;
Вінницька область – 12 970 випадків;
Волинська область – 17 236 випадків;
Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
Донецька область – 15 066 випадків;
Житомирська область – 20 194 випадки;
Закарпатська область – 18 056 випадків;
Запорізька область – 15 285 випадків;
Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
Київська область – 21 731 випадок;
Кіровоградська область – 3 280 випадків;
Луганська область – 4 738 випадків;
Львівська область – 34 988 випадків;
Миколаївська область – 11 092 випадки;
Одеська область – 30 041 випадок;
Полтавська область – 13 143 випадки;
Рівненська область – 23 035 випадків;
Сумська область – 15 662 випадки;
Тернопільська область – 22 549 випадків;
Харківська область – 44 948 випадків;
Херсонська область – 6 075 випадків;
Хмельницька область – 20 826 випадків;
Черкаська область – 11 063 випадки;
Чернівецька область – 26 301 випадок;
Чернігівська область – 10 564 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.
Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.
Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.
До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.
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