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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 611 людей

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    Минулої доби померла 191 особа - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 611 людей
    Минулої доби померла 191 особа

    За минулу добу одужали 6 802 особи

    В Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Це на 231 особу менше, ніж у попередній день (10 842). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей).

    За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 46 632 випадки;

    Вінницька область – 12 970 випадків;

    Волинська область – 17 236 випадків;

    Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

    Донецька область – 15 066 випадків;

    Житомирська область – 20 194 випадки;

    Закарпатська область – 18 056 випадків;

    Запорізька область – 15 285 випадків;

    Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

    Київська область – 21 731 випадок;

    Кіровоградська область – 3 280 випадків;

    Луганська область – 4 738 випадків;

    Львівська область – 34 988 випадків;

    Миколаївська область – 11 092 випадки;

    Одеська область – 30 041 випадок;

    Полтавська область – 13 143 випадки;

    Рівненська область – 23 035 випадків;

    Сумська область – 15 662 випадки;

    Тернопільська область – 22 549 випадків;

    Харківська область – 44 948 випадків;

    Херсонська область – 6 075 випадків;

    Хмельницька область – 20 826 випадків;

    Черкаська область – 11 063 випадки;

    Чернівецька область – 26 301 випадок;

    Чернігівська область – 10 564 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

    Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

    Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

    До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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