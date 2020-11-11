Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10 611 людей

За минулу добу одужали 6 802 особи

В Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Це на 231 особу менше, ніж у попередній день (10 842). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей).

За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 46 632 випадки;

Вінницька область – 12 970 випадків;

Волинська область – 17 236 випадків;

Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

Донецька область – 15 066 випадків;

Житомирська область – 20 194 випадки;

Закарпатська область – 18 056 випадків;

Запорізька область – 15 285 випадків;

Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

Київська область – 21 731 випадок;

Кіровоградська область – 3 280 випадків;

Луганська область – 4 738 випадків;

Львівська область – 34 988 випадків;

Миколаївська область – 11 092 випадки;

Одеська область – 30 041 випадок;

Полтавська область – 13 143 випадки;

Рівненська область – 23 035 випадків;

Сумська область – 15 662 випадки;

Тернопільська область – 22 549 випадків;

Харківська область – 44 948 випадків;

Херсонська область – 6 075 випадків;

Хмельницька область – 20 826 випадків;

Черкаська область – 11 063 випадки;

Чернівецька область – 26 301 випадок;

Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.