Регулятор ЄС планує запровадити щорічні щеплення від Covid-19

Ймовірно Covid-19 стане сезонним вірусом

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) очікує, що кампанії з вакцинації від Covid-19 будуть проводитися раз на рік, подібно до підходу з вакцинацією від грипу. Про це повідомляє Reuters.

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Керівник відділу загроз здоров'ю та стратегії вакцин EMA Марко Кавалері заявив на брифінгу, що хоча вірус, який викликає Covid-19, поки що не поводиться як сезонний вірус, що викликає зимові хвилі в помірному кліматі, можливо, він все ж буде рухатися саме в цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу через проблеми зі збором даних у Китаї.

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Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що в Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області. Про симптоми та особливості захворювання – тут.