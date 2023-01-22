У Китаї за тиждень через коронавірус померло понад 10 тис. осіб

Показники смертності зросли після зняття коронавірусних обмежень у грудні минулого року

У Китаї з 13 по 19 січня від наслідків коронавірусної інфекції нового типу (СOVID-19) померло 12 658 осіб, пише Anadolu.

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Як повідомили e Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC), різке зростання смертності через коронавірус фіксується напередодні святкування Нового року за місячним календарем.

Після зняття коронавірусних обмежень з 8 грудня 2022 року по 12 січня 2023 року від наслідків коронавірусної інфекції в КНР померло 59 938 осіб.

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Тим самим кількість померлих під час останньої хвилі епідемії коронавірусу в Китаї збільшилася до 72 596 осіб.

Головний епідеміолог CDC Ву Цзунью повідомив, що за оцінками після зняття коронавірусних обмежень інфекцією заразилися понад 80 відсотків 1,4-мільярдного населення країни.

У Китаї під час «Свята весни», яке включає святкування Нового року, мільйони людей подорожують усередині країни з метою відвідати рідні краї.

За даними vінтрансу Китаю, за 40-денний період канікул, що охоплює період з 7 січня по 15 лютого цього року, китайці запланували 2,1 млрд поїздок.

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Нагадаємо, 14 січня в Китаї заявили про смерть майже 60 тис. інфікованих коронавірусом людей після відмови від політики нульового Covid минулого місяця. Це суттєве збільшення кількості визнаних жертв порівняно з попередньою статистикою, яку поширювали в КНР після глобальної критики даних щодо коронавірусу в країні.

Крім того, на супутникових знімках в Китаї було зафіксоване скупчення людей у крематоріях і похоронних бюро. На знімках Maxar наприкінці грудня та початку січня видно похоронне бюро на околиці Пекіна, де є черги транспортних засобів, що чекають біля похоронних бюро.