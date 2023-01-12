У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»

«Кракен» був зафіксований у Пензенській області Росії

У Пензенській області Росії був виявлений перший випадок зараження різновидом коронавірусу «Кракен». Про це повідомили в пресслужбі Росспоживнагляду.

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«Перший випадок зараження вірусом субваріанту «Омікрона» – XBB.1.5 «Кракен» був зафіксований у Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2», — йдеться в повідомленні.

Цей штам характеризується високою заразністю. Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали підваріант Омікрон-штаму xBB.1.5 «найбільш заразним з тих, що були виявлені до цього».

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Нагадаємо, у світі поширюється новий штам коронавірусу – Omicron xBB.1.5. Він став домінуючим штамом у США всього лише за кілька тижнів і може призвести до нової хвилі пандемії. У ВООЗ заявляли, що цей штам вже виявили у 29 країнах світу.

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