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У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»
У світі поширюється новий штам коронавірусу – Omicron xBB.1.5
фото з відкритих джерел

«Кракен» був зафіксований у Пензенській області Росії

У Пензенській області Росії був виявлений перший випадок зараження різновидом коронавірусу «Кракен». Про це повідомили в пресслужбі Росспоживнагляду.

«Перший випадок зараження вірусом субваріанту «Омікрона» – XBB.1.5 «Кракен» був зафіксований у Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2», — йдеться в повідомленні.

Цей штам характеризується високою заразністю. Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали підваріант Омікрон-штаму xBB.1.5 «найбільш заразним з тих, що були виявлені до цього».

Нагадаємо, у світі поширюється новий штам коронавірусу – Omicron xBB.1.5. Він став домінуючим штамом у США всього лише за кілька тижнів і може призвести до нової хвилі пандемії. У ВООЗ заявляли, що цей штам вже виявили у 29 країнах світу.

Як повідомлялося, провідні інженери та вчені Китаю стали помирати «з безпрецедентною швидкістю» після скасування в країні антиковідних обмежень: в одній тільки Інженерній академії Китаю (CAE) менш ніж за місяць померли її 20 членів, це більше, ніж зазвичай помирає за рік

Теги: коронавірус росія хвороби

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