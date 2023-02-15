ВООЗ зупинила розслідування щодо походження Covid-19: причина

Керівництво ВООЗ і далі контактує з китайськими чиновниками, щоб переконати КНР поділитися даними про вірус

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу через проблеми зі збором даних у Китаї. Про це повідомила представниця організації Марія ван Керкхове, передає журнал Nature.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ван Керкхове зазначила, що керівництво ВООЗ і далі контактує з китайськими чиновниками, щоб переконати КНР поділитися даними про вірус. Співробітники організації також зв’язалися з китайським центром контролю захворювань, щоб налагодити співпрацю. Водночас, Nature пише, що для збору необхідних даних про походження Covid-19 пройшло дуже багато часу. При цьому вчені мають достатньо інформації, щоб запобігти можливим спалахам у майбутньому.

Перший випадок захворювання на Covid-19 виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року, після чого він поширився по інших країнах. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. Після візиту до Уханьського інституту вірусології в 2021 році ВООЗ заявила, що витік COVID-19 з лабораторії «вкрай малоймовірний». Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалася людям від кажанів. Після серйозної критики, зокрема з боку колег, голова ВООЗ визнав, що виключати лабораторний витік передчасно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Китай неодноразово називав припущення про поширення Covid-19 з китайської лабораторії необґрунтованим і стверджував, що вірус виник у США, де також займалися дослідженням коронавірусів. З початку пандемії Cocid-19 виявили майже 700 мільйонів людей у світі. Число смертей сягнуло майже семи мільйонів.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що в Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області. Про симптоми та особливості захворювання – тут.