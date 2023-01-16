Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики
Випадки захворювань почали реєструвати в другій половині жовтня
фото з відкритих джерел

Україну накрила твіндемія

В Україні спостерігається твіндемія – одночасна епідемія грипу та коронавірусу. Про це повідомив епідеміолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю Kp.ua.

«Особливість нинішнього сезону навіть не в тому, що він повернувся, а в тому, що ми зараз говоримо про так звану твіндемію – це коли дві епідемії відбуваються одночасно», – сказав він.

За його словами, цього сезону грип прийшов в Україну рано. «Випадки захворювань почали реєструвати в другій половині жовтня, і їх було чимало. Не так, як під час епідемії зростання в геометричній прогресії, але достатньо багато», – повідомив Лапій.

«Про твіндемію спеціалісти почали говорити ще навесні 2020 року. У нас закінчувався сезон грипу, і на його «хвості» прийшов Covid-19. Тоді вже була відповідь на запитання щодо так званої ко-інфекції. Це коли в організмі людини одночасно розмножуються два віруси», – пояснив епідеміолог.

За його словами, наслідком такої ко-інфекції є більш тяжкий перебіг хвороби і вищий ризик смерті.

«А у нас ще та особливість, що люди з групи ризику віком понад 60, а особливо 70 років, не дуже добре вакциновані. Більшість не має і першої бустерної дози, а на сьогодні повинні були б мати вже другу», – зазначив Лапій.

Як повідомлялося, зараз щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні.Щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні.

14 січня в Китаї заявили про смерть майже 60 тис. інфікованих коронавірусом людей після відмови від політики нульового Covid минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що у подальшому коронавірус може стати сезонною хворобою як один із варіантів респіраторної інфекції.

Теги: Україна епідемія грип коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перебіг COVID став значно легшим
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога
4 сiчня, 10:29
За даними ВООЗ, у КНР лише 40 відсотків осіб віком від 80 років отримали три дози вакцини
FT: ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від коронавірусу
3 сiчня, 11:18
Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT
Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT
16 грудня, 2022, 08:35

Здоров'я

Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики
Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики
У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»
У Росії вперше виявлено новий варіант коронавірусу «кракен»
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
В Україні можлива нова хвиля Covid-19
В Україні можлива нова хвиля Covid-19
Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ
Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
78K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
17K
Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції
15K
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
9609
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
9382
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту