Українці одночасно хворіють на грип і коронавірус: які є ризики

Україну накрила твіндемія

В Україні спостерігається твіндемія – одночасна епідемія грипу та коронавірусу. Про це повідомив епідеміолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю Kp.ua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Особливість нинішнього сезону навіть не в тому, що він повернувся, а в тому, що ми зараз говоримо про так звану твіндемію – це коли дві епідемії відбуваються одночасно», – сказав він.

За його словами, цього сезону грип прийшов в Україну рано. «Випадки захворювань почали реєструвати в другій половині жовтня, і їх було чимало. Не так, як під час епідемії зростання в геометричній прогресії, але достатньо багато», – повідомив Лапій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про твіндемію спеціалісти почали говорити ще навесні 2020 року. У нас закінчувався сезон грипу, і на його «хвості» прийшов Covid-19. Тоді вже була відповідь на запитання щодо так званої ко-інфекції. Це коли в організмі людини одночасно розмножуються два віруси», – пояснив епідеміолог.

За його словами, наслідком такої ко-інфекції є більш тяжкий перебіг хвороби і вищий ризик смерті.

«А у нас ще та особливість, що люди з групи ризику віком понад 60, а особливо 70 років, не дуже добре вакциновані. Більшість не має і першої бустерної дози, а на сьогодні повинні були б мати вже другу», – зазначив Лапій.

Як повідомлялося, зараз щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні.Щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

14 січня в Китаї заявили про смерть майже 60 тис. інфікованих коронавірусом людей після відмови від політики нульового Covid минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що у подальшому коронавірус може стати сезонною хворобою як один із варіантів респіраторної інфекції.