Ще одне українське місто повертає обов’язкове носіння масок

Захворюваність на коронавірус в Україні зростає

Обов’язковий масковий режим у Тернополі діятиме з 22 вересня

Жителям Тернополя знову доведеться дотримуватися обов’язкового маскового режиму. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Рішення про повернення до маскового режиму набуває чинності 22 вересня.

Відповідно до рішення, захисні маски потрібно носити у місцях масового скупчення людей, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.

У повідомлення пресслужби Тернопільської міськради також зазначається, що працівники шкіл зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

Окрім цього, при здійсненні релігійних обрядів потрібно використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду.

Які ще міста повернули масковий режим

З 20 вересня у місті Горішні Плавні на Полтавщині у громадських місцях люди зобов’язані носити захисні маски. Дотримуватись маскового режиму необхідно, зокрема, у транспорті, крамницях та інших громадських місцях. Таке рішення 19 вересня ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконкому Горішньоплавнівської міської ради. Діяти воно до окремого розпорядження про скасування.

Також з 20 вересня Коломийська райдержадміністрація на Прикарпатті вирішила поновити масковий режим на території району.

Також обговорили питання щодо споживання та забезпечення фінансовим ресурсом видатків на оплату тепло енергоносіїв до кінця бюджетного року, дотримання графіку відпусток та стан виконавської дисципліни.

З 1 вересня знову вводиться масковий режим у медичних закладах на Вінниччині. Відповідний наказ підписали у Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА.

Відповідно до розпорядження, персонал медичних закладів зобов'язаний дотримуватися маскового режиму, аби запобігти розповсюдженню Covid-19 в медичних закладах. Носити маски рекомендується у лікарнях, аптеках, амбулаторіях. Це стосується закладів усіх форм власності.

Чи буде масковий режим по всій Україні: позиція МОЗ

Попри зростання кількості хворих на Covid-19 в Україні, Міністерство охорони здоров’я не планує вводити контроль за наявністю Covid-сертифікатів та обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня.

За словами Кузіна, в Україні після оголошення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії скасували карантинні обмеження і повертати їх на загальнонаціональному рівні не збираються.

«На національному рівні не планується впровадження загальнонаціональних локдаунів або якихось обмежувальних заходів», – сказав Кузін.

Водночас, санлікар закликав місцеву владу, за необхідності, застосовувати профілактичні обмеження. Поки носити маски через різке зростання захворюваності вже рекомендували у Києві та Івано-Франківську.

«Відповідні медичні комісії та ДСНС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення населення, транспорті, рекомендувати носіння масок у закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість випадків коронавірусної хвороби», – зазначив головний санлікар.

Кузін наголосив, що має бути баланс між можливостями, безпековим питанням і тим впливом, який заклади охорони здоров’я можуть спричинити щодо зростання кількості випадків захворювання на ковід.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

На початку вересня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні почалася нова хвиля захворюваності на коронавірус.