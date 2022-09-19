Covid-19. МОЗ дозволив щеплення дітей від п’яти років та другий «бустер»

https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок Covid-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+», - сказав він.

Зазначається, що друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої. Водночас, згідно із наказом, бустер буде доступний за 5 місяців після завершення базового курсу щеплень.

При цьому відомство зауважує, що було затверджено нові схеми вакцинації, згідно з якими вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин, зокрема, Comirnaty чи Moderna. Діти віком 5-11 років зможуть отримати щеплення проти Covid-19 вакциною Comirnaty (Pfizer) за згоди батьків або опікунів. Раніше, підкреслює МОЗ, була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Міністерство інформує, що наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

Як повідомлялося, за минулий тиждень виявлено майже 37 нових підтверджених випадків Covid-19. Померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти.