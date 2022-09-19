Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Covid-19. МОЗ дозволив щеплення дітей від п’яти років та другий «бустер»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Covid-19. МОЗ дозволив щеплення дітей від п’яти років та другий «бустер»
фото: glavcom.ua

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше чотири місяці

https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок Covid-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+», - сказав він.

Зазначається, що друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої. Водночас, згідно із наказом, бустер буде доступний за 5 місяців після завершення базового курсу щеплень.

При цьому відомство зауважує, що було затверджено нові схеми вакцинації, згідно з якими вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин, зокрема, Comirnaty чи Moderna. Діти віком 5-11 років зможуть отримати щеплення проти Covid-19 вакциною Comirnaty (Pfizer) за згоди батьків або опікунів. Раніше, підкреслює МОЗ, була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Міністерство інформує, що наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

Як повідомлялося, за минулий тиждень виявлено майже 37 нових підтверджених випадків Covid-19. Померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти.

https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html
Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що світ за останні роки не був настільки близьким до завершення пандемії Covid-19, як зараз
https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html
Читайте також:
https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html
Чи має щеплення бути обов’язковим? Ізраїльський досвід
https://glavcom.ua/country/health/kudi-podivsja-covid-19-izrajilskij-profesor-rujnuje-mifi-antivakseriv-872000.html
Куди подівся Covid-19? Ізраїльський професор руйнує міфи антиваксерів
Теги: лікар коронавірус щеплення вакцинація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid
Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid
2 червня, 06:43
Ромський барон отримав першу дозу вакцини від коронавірусу під час виїзної вакцинації в с. Берегуйфалу 
Вакцинація на Закарпатті. Опитування ромів виявило цікаву деталь
6 червня, 16:00
МОЗ дозволило одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб
Вакцинація проти Covid-19: МОЗ ввів нові умови
27 червня, 16:18

Здоров'я

Covid-19. МОЗ дозволив щеплення дітей від п’яти років та другий «бустер»
Covid-19. МОЗ дозволив щеплення дітей від п’яти років та другий «бустер»
Мавпяча віспа в Україні: МОЗ повідомив про стан першого хворого
Мавпяча віспа в Україні: МОЗ повідомив про стан першого хворого
Яким має бути і як виміряти рівень фізичної активності: інструкція від МОЗ
Яким має бути і як виміряти рівень фізичної активності: інструкція від МОЗ
В Україні підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою
В Україні підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою
У Києві різко зросла кількість хворих на Covid-19
У Києві різко зросла кількість хворих на Covid-19
Covid-19 повертається: МОЗ повідомив сумні цифри
Covid-19 повертається: МОЗ повідомив сумні цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
123K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
110K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
90K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
45K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
17K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту