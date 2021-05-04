Симптоми Covid-19 змінилися – лікарка назвала нові скарги пацієнтів

У хворих на коронавірус буває всього один-два симптоми

Епідеміологиня розповіла, що тепер турбує хворих на коронавірус

Симптоми коронавірусу змінилися в порівнянні з початком епідемії. Про це розповіла епідеміологиня, в.о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко в програмі на телеканалі «Україна 24».

«Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють до лікарень, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не впорається, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки.

Є люди, у яких перебіг легкий або середньої тяжкості, у когось виявляється нудота, у когось біль у животі, рідке випорожнення, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома», – розповіла вона.

За словами Іванченка, у хворих буває всього один-два симптоми.

«У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості та запаморочення, вони перебувають вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують вищу заразність, менший інкубаційний період», — розповіла вона.

Нагадаємо, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.