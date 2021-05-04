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    В Іспанії вакцинували від Covid-19 вже майже 5 млн осіб

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    Іспанія хоче вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб - В Іспанії вакцинували від Covid-19 вже майже 5 млн осіб
    Іспанія хоче вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб

    Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб

    Влада Іспанії очікує протягом доби досягти показника у 5 мільйонів людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу. До кінця літа планують вакцинувати 70% дорослого населення.

    Про це повідомляє ABC News.

    Міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас повідомила, що центри вакцинації працюють сім днів на тиждень.

    Міністр сказала, що Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб (70% населення).

    Водночас Даріас закликала дотримуватись карантинних обмежень.

    Від початку пандемії в Іспанії підтвердили 3 524 077 випадків коронавірусу, 78 216 осіб померли.

    Раніше повідомлялось, що в Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисяч 785 осіб.

    Теги: міністр Іспанія населення
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