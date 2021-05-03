Пандемія в Індії: суд почне карати чиновників за нестачу кисню для хворих

Дванадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню

В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню і ліків у лікарнях, де лікують хворих коронавірусом. Кілька лікарень вже подали до суду на уряд за те, що їх не забезпечили киснем. Про це повідомляє Associated Press.

В Індії повідомили ще про 16 смертельних випадків у двох лікарнях на півдні штату Андхра-Прадеш і шести в лікарні Гургаон на околиці Нью-Делі через брак кисню. Ще дванадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню.

Оскільки уряд не міг підтримувати стабільну подачу кисню, кілька адміністрацій лікарень звернулися за допомогою до суду в столиці Індії. При цьому Високий суд в Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень в лікарні не буде доставлений вчасно.

Нагадаємо, в Індії зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу. Велика Британія готова надати додаткову підтримку Індії у боротьбі з пандемією. 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з Covid відправлять найближчим часом.

Тим часом, індійський варіант коронавірусу підтвердився у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.