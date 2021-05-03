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    Пандемія коронавірусу

    В Україні на Великдень від коронавірусу одужало 5 550 осіб

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Черкаській областях - В Україні на Великдень від коронавірусу одужало 5 550 осіб
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Черкаській областях
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу станом зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби

    В Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1591 особа;
    • летальних випадків – 154;
    • одужало – 5 550 осіб;

    Здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 5 465).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 085 938 осіб;
    • одужало – 1 681 815 осіб;
    • летальних випадків – 44 750;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

    Тим часом, протягом суботи, 1 травня, у столиці діагностували Covid у 177 містян, 17 заражених померли, госпіталізація знадобилася 185 людям.

    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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