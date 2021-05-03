В Україні на Великдень від коронавірусу одужало 5 550 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській та Черкаській областях

За останню добу станом зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби

В Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1591 особа;

летальних випадків – 154;

одужало – 5 550 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 5 465).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 085 938 осіб;

одужало – 1 681 815 осіб;

летальних випадків – 44 750;

проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Тим часом, протягом суботи, 1 травня, у столиці діагностували Covid у 177 містян, 17 заражених померли, госпіталізація знадобилася 185 людям.