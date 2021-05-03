Данія відмовляється від вакцини Johnson&Johnson

Вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів

Данія вирішила не включати вакцину Johnson&Johnson від Covid-19 в свою програму вакцинації. Повідомляє видання Politiken.

«Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти Covid-19», – говориться в повідомленні.

Повідомляється, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.

«Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її «потенційним фактором, який змінить правила гри«. Досі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни», – наголошується в повідомленні.

Раніше Канада вирішила відкласти застосування вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров’я країни хоче переконатися в якості продукту.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Зазначимо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Розмір партії становить 500 тисяч доз препарату.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я включила вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna в список рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях. Експерти ВООЗ рекомендують використовувати американський препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років.

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