Скільки коштує щепитися від грипу цієї осені (графіка)

Існує два шляхи зробити щеплення: звернутися до приватної клініки чи сімейного лікаря або побігати по аптеках міста

Вакцинуватися від грипу можна двома способами

Вакцинація від грипу входить до переліку рекомендованих (її бажано зробити, але не обов’язково). Такі щеплення робляться за власний кошт громадян. Кореспондентка «Главкома» дослідила, скільки коштуватиме вакцинуватися від грипу цієї осені.

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Існує два шляхи зробити щеплення: звернутися до приватної клініки чи сімейного лікаря або побігати по аптеках міста.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні від грипу доступні дві вакцини проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках. Це препарат французького виробництва («Ваксігрип», виробник Sanofi) та корейського виробництва («Джи Сі Флу», Biotech). Обидві захищають від чотирьох штамів грипу, які, за даними ВООЗ, поширюються у поточному епідсезоні: вірус грипу A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09;

вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Скільки коштуватиме щеплення у приватній клініці

Похід у приватну клініку обійдеться найдорожче. Деякі клініки продають послугу щеплення від грипу зі знижкою на медогляд. Приміром, клініка «Дитина», де ціна за прийом перед будь-яким іншим щепленням коштує 300 грн, під час вакцинації від грипу за такий огляд заплатить 200 грн. Так само – у клініці «Ісіда»: медогляд перед вакцинацією від грипу коштує 470 грн, тоді як перед будь-яким іншим щепленням – 750 грн. Клініки «Юніверсум» і «Смарт Медікал Центр» пропонують комплексну послугу «вакцинація від грипу», де не вказують вартість огляду, так би мовити не дратують пацієнта зайвою інформацією. Проте «Смарт медікал центр» пропонує чи не найнижчу ціну за вакцинацію від грипу: 850 грн за щеплення «Ваксігрипом» і 690 грн – «Джи Сі Флу». Обидві вакцини станом на кінець першої декади у листопада у наявності.

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Однак не всі клініки готові «дарувати» своїм пацієнтам знижки на прийом у терапевта – подекуди він коштує дорожче за саму вакцину. До прикладу, у «Добробуті», одній з найбільших і найдорожчих мереж, щепитися «Ваксігрипом» коштує 1230 грн: 500 грн сама вакцина і 730 грн – за огляд лікаря перед процедурою. Схожа історія у клініці «Віва», де за огляд з вас попросять 690 грн, тоді як за «Джи Сі Флу» – 540 грн.

Дані станом на 10 листопада

Найдешевший спосіб щепитися від грипу

Дешевше, але значно складніше буде купити вакцину самостійно і вже після цього звернутися до кабінету щеплень.

Вартість вакцин від грипу різниться від аптеки до аптеки. «Ваксігрип» можна придбати за 480-510 грн, корейська вакцина – від 360 грн. Щоправда, «Джи Сі Флу» в аптеках – це рідкість. Ще 200-250 грн може знадобитися на термосумки, щоб доставити вакцину до кабінету щеплення без порушення холодового ланцюга.

Складність цього методу полягає в тому, що потрібно підгадати час таким чином, щоб від часу купівлі вакцини до моменту щеплення пройшло не більше двох годин. Ба більше, медзаклад може відмовити у процедурі з низки причин.