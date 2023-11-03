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В Україні значно зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ, та Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні значно зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ, та Covid-19
За останній тиждень до лікарень через ГРВІ потрапили 4 042 людини
фото ілюстративне

Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області

За тиждень на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), грип та Covid-19 захворіло понад 143 тис. українців. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«З початку жовтня в Україні захворіло 553 166 українців на ГРВІ – це застуди, грип та Covid-19. За останній тиждень (з 23 по 29 жовтня) зареєстровано 143 996 випадків, із них 78 921 – діти віком до 17 років», - йдеться у повідомленні.

Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області. Там захворіло 7 102 людини, більше 4 тис. з яких – діти.

За останній тиждень до лікарень через ГРВІ потрапили 4 042 людини. Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. Щодо Covid-19 лікарі виявили 9 480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких – одна дитина до 4 років.

У МОЗ нагадали, що щеплення проти Covid-19 залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти Covid-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Вакцину проти грипу можна купити в аптеці, корейського або французького виробництва. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. З початку жовтня щеплення зробили 34 423 людини. Крім того, кожна область отримала безоплатну вакцину для медиків для проведення щеплень проти грипу.

Нагадаємо, що в Україні все частіше фіксують хворих на гепатит А. Захворювання вже виявлено у Вінницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби грип

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