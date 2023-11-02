Радуцький розказав, скільки штамів коронавірусу вже зафіксовано в Україні

Радуцький розповів, що в Україні є 5,1 млн доз вакцини для проведення щеплень

Вакцинація проти «ковіду» залишається безкоштовною, в тому числі, для українських військових

Станом на зараз в Україні циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола «Омікрону». Відповідні дані озвучив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі «Главкому».

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За його словами, виявлено 10 випадків штаму «Еріс», варіанту штаму «Омікрон». Радуцький додав, що симптоми «Еріс» такі ж, як і за інших відомих штамів «ковід-19» – біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

Голова комітету Ради зазначив, що, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький. Він підкреслив, то поки що нових загроз, до яких не готова медична система, не прогнозується.

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«Вакцинація проти «ковіду» залишається безкоштовною, в тому числі, для українських військових. Зараз маємо 5,1 млн доз вакцини для проведення щеплень. Державний контроль якості пройшли дві вакцини проти грипу. Це чотиривалентна інактивована корейська вакцина (114,6 тис. доз вакцини) та французька (151,1 тис. доз). Вони вже мають бути доступні в аптеках. Безкоштовною передбачена вакцинація для медиків: очікується постачання в рамках проєкту PIVI 60 тис. доз вакцин проти грипу», – зазначив Михайло Радуцький.

Він заявив, що медична система України витримала краш-тести «ковідом» та війною. За словами Радуцького, сфера охорони здоров’я готова до епідсезону, зокрема, закуплені або поставлені від партнерів вакцини від «ковіду» та грипу.

Нагадаємо, українцям, які перебувають у групі ризику, ті, хто ні разу не щеплювалися та не проходили первинну вакцинацію потрібно зробити її найближчим часом. Особам, старшим за 60 років, з серйозними супутніми захворюваннями (онкологія, цукровий діабет), а також вагітним потрібно робити додаткову бустерну дозу від Covid-19.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія коронавірусу. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти влаштували «російську рулетку» в медичній сфері. Від тієї вакцини, яку ворог вводить мешканцям – останні помирають.

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Також «Главком» писав, що у Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії.