Інструктор розповів, які зміни від МОЗ очікують на автомобільну аптечку

Новинкою автоаптечки буде кровоспинний бинт: ними сьогодні користуються військовослужбовці в АТО

Сучасні автомобільні аптечки застаріли. Їх потрібно реформувати. МОЗУ розробляє відповідний проект наказу. Новинкою аптечки стануть еластичні бинти, джгути з полімерних матеріалів та кровоспинний бинт. Про це розповів Олег Картавий інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським



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Новинкою автоаптечки буде кровоспинний бинт: ними сьогодні користуються військовослужбовці в АТО

Сучасні автомобільні аптечки застаріли. Їх потрібно реформувати. МОЗУ розробляє відповідний проект наказу. Новинкою аптечки стануть еластичні бинти, джгути з полімерних матеріалів та кровоспинний бинт. Про це розповів Олег Картавий інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, Emergency First Response, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Автомобільна аптечка «АМА - 1», «АМА - 2», «АМА - 3» була узаконена наказом №187 МОЗУ в 1998 році. Це основний наказ в Україні щодо комплектації автомобільних аптечок. «Сучасна українська аптечка є правонаступницею автомобільної аптечки Радянського Союзу. Нічого нового не вигадували, просто переписали наказ. Цю аптечку давно треба було вже міняти. Вона застаріла, та нею неможливо надати допомогу», - звертає увагу інструктор.

Отже, МОЗ готує зміни. Картавий розповів чого очікувати автомобілістам.

«Перш за все повинні бути якісні медичні рукавички. Вони можуть бути латексні або нітрилові. Краще мати дві пари. Одну для себе, іншу - для того, хто буде допомагати вам надавати допомогу постраждалому. Будь-яка біологічна рідина постраждалого, що потрапить на ваше тіло, може призвести до інфікування. За новим законодавством «рукавички високого ризику» навряд чи будуть комплектуватися в авто аптечки. Але я раджу їх мати. Такі рукавички надзвичайно міцні, ними користуються парамедики», - говорить Інструктор.

Він зазначає, що відбудуться зміни і щодо джгутів. Гумові замінять на джгут з полімерних матеріалів. Термін придатності його набагато більший, аніж гумового. В Україні їх виробляють.

Ножиці повинні бути з тупими кінцями. «Ножиці з тупими кінцями потрібні, аби під час розрізання одягу, щоб добратися до рани, ми не завдали додаткової травми гострими кінцями ножиць. На жаль, таких ножиць парамедика в Україні не виробляють », - продовжує Картавий.

Інструктор радить тримати в аптечці налобний ліхтарик, аби можна було надавати допомогу постраждалому в темну пору доби.

Сучасний марлевий бинт ні на що не придатний. Тому новим законодавством буде передбачено заміни його на еластичні. Його властивість самозатягуватися, і він не рветься під час роботи з ним. Потрібна також марлева серветка великого розміру. Стерильність під час надання допомоги після ДТП не обов’язкова.

Медикаментів в аптечці не повинно бути. Адже вона піддається великим температурним перепадам. «Якщо на дворі -20, то в автомобілі -20, якщо на дворі +30, то в салоні машини+50», - зауважує інструктор.

Новинкою авто аптечки буде кровоспинний бинт. Такими бинтами сьогодні користуються українські військовослужбовці в АТО. Його призначення полягає в тому, щоб «заткнути» глибоке поранення і припинити кровотечу. Адже такий бинт просякнутий гемостатичним засобом.

Інструктор радить водіям не забувати і про власну безпеку і одягати жилети зі світло відбиваючими смужками або мати окремі флікери, тобто світловідбиваючі смужки, що кріпляться на ноги та руки.

Інструктор також звертає увагу на місце знаходження автоаптечки в автомобілі. Вона має бути в такому місці, щоб можна було водієві найшвидше до неї дістатися. Тому багажник – не найкращий варіант.

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