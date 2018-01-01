Гроші, виділені державою на закупівлю вакцин, лежать на депозитних рахунках за кордоном — Богомолець

За даними Богомолець, в Україні не вистачає вакцин від інфекцій, які у 90% випадках призводять до смерті

Одна з головних причин катастрофічного стану з щепленнями в Україні полягає у недостатньому постачанні вакцин. У той же час гроші, виділені державою на закупівлю вакцин та сироваток, лежать на депозитних рахунках за кордоном, і ніхто не несе за це відповідальності. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань охорони



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За даними Богомолець, в Україні не вистачає вакцин від інфекцій, які у 90% випадках призводять до смерті

Одна з головних причин катастрофічного стану з щепленнями в Україні полягає у недостатньому постачанні вакцин. У той же час гроші, виділені державою на закупівлю вакцин та сироваток, лежать на депозитних рахунках за кордоном, і ніхто не несе за це відповідальності. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

«Керівництво МОЗ досі не спромоглося закупити вакцини з тих 6 млрд. гривень, які були виділені у 2017 році з бюджету на ці потреби. За 2016 рік закуплено лише 40% препаратів з виділених 4 млрд. гривень. Люди масово звертаються до мене через відсутність вакцин та сироваток, я пишу листи до керівництва МОЗ та правоохоронних органів, але чиновники відверто саботують вакцинацію населення. В результаті люди вимушені йти до приватних закладів та вакцинуватися за власні кошти, а влада, таким чином, знімає з себе відповідальність за життя і здоров’я громадян», — говорить Богомолець.

За словами депутата, сьогодні за рівнем вакцинації ми знаходимося на одному рівні з такими країнами, як Сирія, Сомалі, Центральноафриканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, та Південний Судан. Всі інші країни в світі мають кращі показники, а у США та Європі вакциновані від 95% до 100% дітей.

«В Україні ж якщо ще в 2008 році щепленнями з какшлюку, дифтерії та правцю були охоплені 90,5% дітей, то у 2017 році вакцинацію отримали лише 47,5% дітей. Падіння майже вдвічі. Така сама картина спостерігається і з поліомієлітом — за дев’ять років падіння з 90,9% до 47,4%. З щепленнями проти гемофільної інфекції, яка призводить до менінгіту, пневмонії та інших смертельних ускладнень ситуація ще гірше — охоплення щепленнями скоротилося з 80,6% до 30,8%. Останніми місяцями ускладнилася проблема з менінгококковою інфекцією, що викликає небезпечні ускладнення, смертність від яких становить до 90%. У цьому році вже зареєстровано кілька смертей у дітей, і лікарі з жахом чекають на розвиток ситуації. Вакцина від цього захворювання наразі відсутня в Україні, а МОЗ не проводить якісно роз’яснювальну роботу щодо необхідності вакцинації від цього захворювання», — зазначає Богомолець.





Народний депутат додає, що у держави взагалі відсутній будь-який стратегічний план з імунопрофілактики. «Складається враження, що питання охорони здоров’я українців не цікавить владу взагалі», — резюмувала вона.