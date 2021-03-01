Щеплення від коронавірусу в Україні проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Найбільше щеплень зроблено в Черкаській області

Стало відомо, скільки вакцинацій від Covid-19 вже зроблено в Україні

За три доби, 26-28 лютого, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1803 особи. Усі вакциновані однією дозою. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 3141 особа.

Найбільшу кількість щеплень за 26-28 лютого 2021 року зробили у Миколаївській області – 170 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Черкаській області – 270 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулі три доби

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.

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