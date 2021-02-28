Залишки вакцини від коронавірусу доводиться утилізувати, – лікар

У МОЗ не забороняють використовувати залишки вакцини для людей, які не входять до першої хвилі вакцинації

Через жорсткі правила і особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня.

Про це повідомляє канал "Дом".

"Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту зберігання флакона повинно бути не більше шести годин. У перший день у нас вакцинували 54 людини і 6 доз утилізували", — розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях - в регіони направили письмові інструкції.

"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є кілька бажаючих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність: спочатку це буде вік старше 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька — першим буде той, хто має супутні захворювання", — наголосив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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