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    Залишки вакцини від коронавірусу доводиться утилізувати, – лікар

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    В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей - Залишки вакцини від коронавірусу доводиться утилізувати, – лікар

    В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей

    Фото: АР

    У МОЗ не забороняють використовувати залишки вакцини для людей, які не входять до першої хвилі вакцинації

    Через жорсткі правила і особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня.

    Про це повідомляє канал "Дом".

    "Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту зберігання флакона повинно бути не більше шести годин. У перший день у нас вакцинували 54 людини і 6 доз утилізували", — розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.

    У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях - в регіони направили письмові інструкції.

    "Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є кілька бажаючих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність: спочатку це буде вік старше 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька — першим буде той, хто має супутні захворювання", — наголосив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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    Теги: лікар Україна вакцинація коронавірус
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