Якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, Україні повернуть гроші – Степанов

До китайської вакцини поки що є питання щодо ефективності

В Україні вакцину від Sinovac будуть закуповувати через компанію «Лекхім», яку пов'язують з колишньою очільницею МОЗ Богатирьовою

Міністерство охорони здоров'я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%. Якщо її ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю даної вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу, в тому числі і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинна становити вище 50%. При цьому Україна підняла цей поріг.

«Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі», - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%. Спочатку в Бразилії повідомляли, що препарат ефективний на 78%.

Раніше ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність вакцини оцінили вище.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Також Степанов заявив, що МОЗ обирало компанію «Лекхім» посередником для закупівлі вакцини від Covid-19, бо це була вимога виробника. Власником заводу АТ «Лекхім», як і ще одного ПрАТ «Технолог» є Валерій Печаєв – соратник колишньої міністерки охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової.