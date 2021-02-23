Індійська вакцина вже в Україні. Що відомо про препарат Covishield?

Після розмитнення вакцини її одразу розвезуть по регіонах для початку кампанії щеплення

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23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини Covishield від коронавірусу. Препарат вироблено в Індії. По суті, це дженерик орігінальної британської вакцини, розробленої фахівцями Оксфордського університету і компанії AstraZeneca. Буквально за годину до цього стало відомо, що Covishield зареєстрували в Україні для екстреного використання.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, після розмитнення вакцини її одразу розвезуть по регіонах для початку кампанії щеплення.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз Covishield. Цей препарат виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників. Крім того, Україна також домовилась про 15 млн доз іншої вакцини NovaVax. Однак вона до нас потрапить не раніше липня.

Наскільки ці вакцини ефективні? Коли чекати на препарати Pfizer-BioNTech та Moderna, які Україні також обіцяв МОЗ? «Главком» зібрав всі останні новини на тему вакцинації.

Людям, які перехворіли на коронавірусну хворобу, може вистачати щеплення лише однією дозою двокомпонентних вакцин

Вакцина AstraZeneca, яку отримала Україна під назвою Covishield: ефективна, але не всім показана.

В Індії вакцину AstraZeneca, першу партію якої отримала Україна, виробляють у місцевому Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) під назвою Covishield. Вона має інакший механізм дії, ніж інноваційні Pfizer-BioNTech та Moderna. Covishield створена за давно відомого методу: на основі широко розповсюдженого, ослабленого аденовірусу шимпанзе із додаванням у його структуру геному вірусу SARS-CoV-2. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Міжнародні клінічні випробування вакцини AstraZeneca показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність сягала 90%.

Covishield протипоказана у низці випадків:

важка алергічна реакція;

підвищена температура тіла;

порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів;

ослаблений імунітет;

вагітність;

грудне вигодовування;

використання іншої вакцини проти коронавірусу.

Найпоширені побічні ефекти вакцини:

біль,

почервоніння,

свербіж,

набряк або синці в місці ін'єкції,

втома,

озноб або гарячка,

головний біль, нудота,

біль у суглобах або м'язах.

Можливе також утруднення дихання, блювота, діарея, зниження апетиту, запаморочення та висипання.

Група з питань захисту прав пацієнтів в індії All India Drug Action Network заявляє, що з затвердженням Covishield поспішили, оскільки виробник не завершив «перехідне дослідження» вакцини на індійцях. Крім того, низка країн, серед яких Німеччина та Велика Британія відмовились від щеплення AstraZeneca людей старше 65 років через знижену ефективність у цій віковій групі.

Вакцина AstraZeneca ненадійно захищає від «південноафриканського» штаму. Про це заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелв Мкхізе. Ця країна закупила велику партію AstraZeneca для подолання спалаху коронавірусу, однак на практиці виявилося, що щеплені нею люди заражались і хворіли південноафриканським варіантом Covid-19.

Компанія-виробник AstraZeneca ще не змогла належним чином встановити, чи зможе щеплення їхньою вакциною запобігти важким захворюванням та шпиталізації внаслідок інфікування «південноафриканським» штамом коронавірусу, оскільки в дослідженні препарату брали участь переважно молоді здорові люди.

Про появу британського штаму стало відомо 14 грудня минулого року. Як видно із назви, зафіксований він був на території Великої Британії. За інформацією від ВООЗ і американського Центру контролю захворювань, цей варіант SARS-CoV-2 характеризується низкою мутацій білка шиповидного відростка. Цей тип коронавірусу здатний швидше поширюватися між людьми, аніж інші. Прогнозоване прискорення передавання становить до 70%. На сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Південноафриканський штам виявили наприкінці 2020 року дослідники у ПАР. Цей різновид коронавірусу став головною причиною другої хвилі Covid-19 в країні — на початку січня 2021-го кількість нових випадків інфекції у ПАР перевищила 21 тисячу на день. Цей штам вірусу поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів.

Вакцина Pfizer-BioNTech показала високий ефект на практиці

Вакцина Pfizer-BioNTech виявилась ефективною проти двох нових штамів коронавірусу

В Ізраїлі, який є світовим лідером з вакцинації, там щеплено вже понад 70% громадян, старших 16 років, підтвердили ефективність вакцини Pfizer-BioNTech у стримуванні поширення коронавірусної хвороби.

За даними відділу епідеміології Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, ефективність вакцинації після 14 днів з моменту отримання другої порції вакцини така:

Запобігання всіх випадків захворюваності – 95,8%.

Запобігання захворювання з температурою і/або респіраторними симптомами – 98,0%.

Запобігання госпіталізації, пов'язаної з коронавірусом – 98,9%.

Запобігання тяжкого перебігу захворювання коронавірусом – 99,2%.

Запобігання смертності через захворювання коронавірусом – 98,9%.

Вакцина Pfizer-BioNTech виявилась ефективною проти двох нових штамів коронавірусу: британського та південноафриканського. Про це свідчать результати спільного дослідження науковців Медичного відділення Техаського університету та спеціалістів компанії Pfizer. Виявилося, що мутації мали незначний вплив на нейтралізацію дії вакцини.

Разом із тим, науковці зазначили, що через ризик нових мутацій вірус SARS-CoV-2 вимагає постійного контролю та перевірки ефективності вакцини проти нових штамів. Наразі немає впевненості в тому, що вакцини, які використовуються зараз, будуть ефективними проти можливих нових варіантів SARS-CoV-2 в майбутньому.

Американська Novavax: 95,6% ефективності, діє проти «британського штаму»

Вакцина показала 95,6% ефективності проти основного штаму

Ще одна вакцина, яку МОЗ обіцяє поставити українцям найближчим часом, – американська Novavax. Ця вакцина створена на основі інактивованого коронавірусу SARS-CoV-2.

Під час клінічних випробувань вакцина показала 95,6% ефективності проти основного штаму та 89,3% – проти «британського». А от ступінь її ефективності проти «південноамериканського» варіанту значно слабший: 49,4%.

Як у більшості вакцин проти коронавірусу курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у три тижні.

Тим, хто перехворів на Covid-19, щеплюватися потрібно?

Людям, які перехворіли на коронавірусну хворобу, може вистачати щеплення лише однією дозою двокомпонентних вакцин для забезпечення достатнього захисту від інфікування у майбутньому. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на авторів ще неоприлюднених у наукових медичних виданнях досліджень.

У межах однієї з робіт науковці з Центру дослідження раку імені Фреда Гатчінсона в Сіетлі (штат Вашингтон) аналізували зразки крові 10 пацієнтів, які одужали від Covid-19. З’ясувалося, що їхнього імунітету було недостатньо для боротьби з «південноафриканським» штамом коронавірусу. Після введення однієї дози вакцин Pfizer або Moderna кількість антитіл до коронавірусу збільшувалася в тисячу разів – і цього виявилося достатньо для протидії не лише мутованому SARS-CoV-2, а й вірусу, який спричинив епідемію SARS у 2003 році. При цьому імунна реакція цих людей була навіть кращою, ніж у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, але раніше не хворів на Covid-19.

«Цілком очевидно, що ми [шляхом вакцинації однією дозою препарату] посилюємо вже наявний у людей імунітет до коронавірусу», — вважає провідний автор дослідження Ендрю Макґвайр. Але науковці ще не знають, як довго вироблені антитіла залишаються в організмі.

Інше ж дослідження, на яке посилається The New York Times, здійснили науковці з Університету Нью-Йорка. Воно засвідчило, що друга доза вакцини, введеної людям, які перехворіли Covid-19, практично не вплинула на кількість антитіл в їхньому організмі.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко висловила думку про те, що людей, які перехворіли на Covid-19, вакцинувати взагалі не потрібно.

Побічні дії відчувають лише 0,05% вакцинованих

З майже 14 млн людей у США, які були вакциновані у період з кінця грудня минулого року до кінця січня поточного року, менше 7 тис. (тобто близько 0,05%) відчули будь-які побічні ефекти. Про це йдеться у звіті американського Центру контролю захворюваності.

Більшість побічних ефектів – 90,8% з цих 7 тис. скарг – були незначними та очікуваними: незначне підвищення температури і втома, вони минули за день-два.

Після вакцинації 640 людей – 9,2% – мали серйозні побічні ефекти, з них 113 людей померли. Дві третини померлих були мешканцями закладів тривалого догляду за літніми людьми.

У звіті сказано, що розслідуванню підлягає кожна смерть, і що на сьогодні немає доказів того, що бодай один з летальний випадків спричинений саме щепленням. Докази, зібрані Центром контролю захворюваності, засвідчують, що до смерті в усіх випадках призводили супутні захворювання, не пов'язаними з вакцинацією.

Третя фаза випробувань російської вакцини засвідчили її ефективність

Російська вакцина зареєстрована в 16 країнах

Проміжні результати третьої фази клінічних випробувань російської вакцини від коронавірусу Sputnik V засвідчили її ефективність на рівні 91,6%, пише впливовий британський медичний журнал The Lancet. Проаналізовані дані 19 866 добровольців (з них 14 964 отримали вакцину і 4 902 плацебо), на момент досягнення фінальної контрольної точки – 78 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (з них 62 – серед тих, хто отримав плацебо).

Як відомо, Росія допустила до використання вакцину Sputnik V власного виробництва ще в серпні 2020 року. Тоді це викликало на критику міжнародної спільноти, адже ще не було завершено третю фазу дослідження препарату. На даний час російська вакцина зареєстрована в 16 країнах: Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі та Вірменії.

Вакцинація проти Covid-19 не викликає безпліддя

З кінця грудня минулого року у соціальних мережах періодично ширяться дописи про те, що вакцина Pfizer-Biontech може спричинити безпліддя у жінок.

Такі побоювання є необґрунтованими, стверджують експерти. Професор у галузі акушерства і гінекології Королівського коледжу Лондона Люсі Чаппелл переконує, що жодних наукових даних, які могли б хоча б дотично свідчити про такі ризики, наразі не існує.

Заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Там Джонатан Ван-Там в ефірі BBC сказав: «Я ніколи не чув, щоб бодай якась вакцина впливала б на фертильність». Він охарактеризував це припущення як «неприємний, згубний міф».

Наталія Сокирчук, «Главком»