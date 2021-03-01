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    Менше 10% населення Землі мають антитіла до Covid-19, – ВООЗ

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    Менше 10% населення Землі мають антитіла до Covid-19 - Менше 10% населення Землі мають антитіла до Covid-19, – ВООЗ
    Менше 10% населення Землі мають антитіла до Covid-19

    Єдиний шлях до досягнення колективного імунітету подібного масштабу – це вакцинація

    На сьогодні менше 10% населення Землі виробили антитіла до коронавірусу, вакцинація служить єдиним способом досягнення колективного імунітету.

    Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Свамінатан, інтерв'ю з якою опубліковано в Twitter Організації.

    Відповідаючи на запитання про те, чи вдалося досягти колективного імунітету у великих містах, в яких коронавірусом перехворіла значна частина жителів, фахівець звернула увагу на проведені у світі майже 500 досліджень. Їх результати, за її словами, показали, що менше 10% світового населення зараз мають антитіла до Covid-19.

    «Звичайно, в деяких місцях, особливо в міських районах з великою щільністю населення, є території, де 50−60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла. Однак це не означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету», – продовжила Свамінатан.

    Якщо жителі цих територій, які не мають антитіл, приїдуть в місця, де нижчий рівень колективного імунітету, ніж у їх місті, то вони можуть заразитися, пояснила експерт.

    «Єдиний шлях до досягнення колективного імунітету подібного масштабу – це вакцинація», – констатувала вона.

    Вона підкреслила, що саме тому ВООЗ акцентує зараз увагу на міжнародному механізмі доступу до вакцин COVAX, щоб «вакцини були у всіх країн і щеплення були зроблені якомога швидше».

    Поки цього не сталося, необхідно вживати всіх можливих заходів обережності з метою зниження розповсюдження інфекції, додала головний науковий співробітник.

    Теги: Twitter вакцинація населення ВООЗ
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