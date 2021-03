Менше 10% населення Землі мають антитіла до Covid-19, – ВООЗ

На сьогодні менше 10% населення Землі виробили антитіла до коронавірусу, вакцинація служить єдиним способом досягнення колективного імунітету.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Свамінатан, інтерв'ю з якою опубліковано в Twitter Організації.

Відповідаючи на запитання про те, чи вдалося досягти колективного імунітету у великих містах, в яких коронавірусом перехворіла значна частина жителів, фахівець звернула увагу на проведені у світі майже 500 досліджень. Їх результати, за її словами, показали, що менше 10% світового населення зараз мають антитіла до Covid-19.

«Звичайно, в деяких місцях, особливо в міських районах з великою щільністю населення, є території, де 50−60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла. Однак це не означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету», – продовжила Свамінатан.

As new variants emerge people are wondering if they should wait until a more efficacious vaccine is available or if they should go ahead & get vaccinated now?

Answering your questions on #COVID19 vaccines & variants in this episode of #ScienceIn5 is WHO's @doctorsoumya pic.twitter.com/X7feDEosha