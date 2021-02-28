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    Урядовець повідомив, коли вакцинують усіх охочих українців

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    Процес вакцинації в Україні розтягнеться на весь рік - Урядовець повідомив, коли вакцинують усіх охочих українців
    Процес вакцинації в Україні розтягнеться на весь рік
    Фото: DW

    Денис Шмигаль припускає, що вакцинація закінчиться до кінця року

    Усі українці, що бажають зробити щеплення проти Covid-19, зможуть зробити це до кінця року. Про це на своїй сторінці у Facebook сьогодні повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це – наш шлях повернення до звичного життя», – написав Шмигаль.

    Також він повідомив, що учора почали вакцинувати військових у Луганській області.

    Денис Шмигаль нагадав, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від Covid-19. Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford (Covishield), що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробив вже 3 141 громадянин.

    Перед цим головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припускав, що власним коштом вакцинуватися від коронавірусу можна буде не раніше ніж у другому півріччі 2021 року.

    Як повідомлялося раніше, через жорсткі правила і особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня. У таких випадках МОЗ не забороняє використовувати залишки вакцини для людей, які не входять до першої хвилі вакцинації.

    Теги: Україна щеплення вакцинація населення Денис Шмигаль Віктор Ляшко
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