Степанов анонсував наступний етап пом’якшення карантину



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Степанов нагадав, що з 1 червня розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень

Перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю.

«Починаючи з завтрашнього дня, з 1 червня, у нас настає наступний етап пом’якшення карантинних заходів. Хотів би зосередити увагу, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту».

У зв’язку з цим МОЗ надало рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.

Міністр назвав основні з них для спортивних закладів:

вимірювання температури та обробка антисептиком на вході;

1 особа на 10 кв.м;

заборона на багаторазові рушники;

працівники мають носити маски;

заборонені СПА-зони та масажі.

Степанов наголосив, що перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.