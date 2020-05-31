Степанов анонсував наступний етап пом’якшення карантину
Перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю.
«Починаючи з завтрашнього дня, з 1 червня, у нас настає наступний етап пом’якшення карантинних заходів. Хотів би зосередити увагу, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту».
У зв’язку з цим МОЗ надало рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.
Міністр назвав основні з них для спортивних закладів:
- вимірювання температури та обробка антисептиком на вході;
- 1 особа на 10 кв.м;
- заборона на багаторазові рушники;
- працівники мають носити маски;
- заборонені СПА-зони та масажі.
Степанов наголосив, що перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.
-
Всього23672
-
Хворіють13426
-
Одужали9538
-
Померли708
Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.