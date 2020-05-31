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    Здоров'я

    Степанов анонсував наступний етап пом’якшення карантину

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    Степанов нагадав, що з 1 червня розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень - Степанов анонсував наступний етап пом’якшення карантину
    Степанов нагадав, що з 1 червня розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень

    Перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається черговий етап послаблення карантинних обмежень.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю.

    «Починаючи з завтрашнього дня, з 1 червня, у нас настає наступний етап пом’якшення карантинних заходів. Хотів би зосередити увагу, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту».

    У зв’язку з цим МОЗ надало рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.

    Міністр назвав основні з них для спортивних закладів:

    • вимірювання температури та обробка антисептиком на вході;
    • 1 особа на 10 кв.м;
    • заборона на багаторазові рушники;
    • працівники мають носити маски;
    • заборонені СПА-зони та масажі.

    Степанов наголосив, що перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

    Максим Степанов карантин коронавірус
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