На посаду керівника Служби здоров’я відібрали 17 кандидатів, - Степанов
Співбесіда відбудеться 2 червня 2020 року
Із 28 осіб, які подали документи для участі в доборі на посаду голови Національної служби здоров’я (НСЗУ), необхідним критеріям відповідають 17 кандидатів, співбесіди з ними проводитимуться 2 червня.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю.
«Згідно з повідомленнями адміністратора, у даному випадку це Національна служба здоров’я, із 28 заявок відповідають критеріям 17 людей», – зазначив Степанов.
Він підкреслив, що відповідно до законодавства він, як людина, яка проводить добір, може визначити коло осіб, із котрими провести співбесіди. «Але щоб не було потім ніяких спекуляцій, я вирішив провести співбесіду з усіма 17 особами, які подали (документи) і відповідають відповідним критеріям. Це буде зроблено 2 червня», – запевнив міністр.
Степанов також додав, що буде відеофіксація співбесід, окрім випадків, коли сам кандидат заборонить її проводити, ці записи потім оприлюднять.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників.
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Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.