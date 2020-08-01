Степанов пояснив, як Україну ділять на карантинні зони



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Очільник МОЗ не виключає політичних спекуляцій стосовно порядку запровадження протиепідемічних обмежень напередодні місцевих виборів, які заплановані в Україні на 25 жовтня

Ніякої політики, – запевнив міністр

Рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину за новими правилами та розподілення регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції немає жодного політичного підтексту.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час робочої поїздки до Рівненської області в суботу, 1 серпня.

«Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет – здоров’я та безпека українців», – підкреслив він під час спілкування зі ЗМІ.

За словами Міністра, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактору.

«Там чітко все систематизировано, немає людського фактору. Є цифри, які відображають реальну небезпеку, яка є в тому чи іншому регіоні», – наголосив Міністр.

Очільник МОЗ не виключає політичних спекуляцій стосовно порядку запровадження протиепідемічних обмежень напередодні місцевих виборів, які заплановані в Україні на 25 жовтня.

«Я розумію, що напередодні виборів певні політичні події будуть у нас відбуватися», – зазначив він.

Максим Степанов підкреслив, що ті чи інші обмеження в регіонах будуть вводитись виключно з урахуванням визначених показників. За його словами, Центральна комісія ТЕБ та НС щоп’ятниці буде аналізувати ситуацію в країні для визначення рівня поширення хвороби в кожній конкретній адміністративно-територіальній одиниці. Перехід регіону з однієї в іншу зону небезпеки можливий за умови погіршення ситуації протягом 5 днів поспіль.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.