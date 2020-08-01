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    Здоров'я

    У Збройних силах України за добу зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус

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    <span>У&nbsp;закладах охорони здоров&rsquo;я перебуває 8&nbsp;осіб</span> - У Збройних силах України за добу зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус
    У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб

    Всього за час пандемії одужало – 625 військовослужбовців, летальних випадків – п'ять

    У Збройних силах України коронавірус підтвердили у 196 осіб, за минулу добу зафіксовано 16 нових випадків Covid-19. Про це повідомляє пресслужба командування медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 1 серпня у Збройних Силах України хворіють 196 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 625 осіб, летальних випадків – п'ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 572 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, – вісім осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

    ЗСУ епідемія коронавірус
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