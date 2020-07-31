Епідемія коронавірусу. В Україні за минулу добу захворіло 1090 людей



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Загалом від початку пандемії одужали 38 752 людини, померло 1693 осіб

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 693

В Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197). Про це йдеться на сайті РНБО

Зазначається, що загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 69 884 українців.

Загалом від початку пандемії одужали 38 752 людини, за минулу добу 598 (вчора 760), померло 1693 осіб, за минулу добу 20 (вчора 23) людини.

Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 29 439 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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Нагадаємо, станом на 30 липня в Україні було зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 людей більше, ніж у попередній день (1022).