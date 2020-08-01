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    Здоров'я

    Україна перейшла до держав «зеленої зони» щодо приросту хворих на коронавірус

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    Показник за останні 14 днів склав 33,02 кількості хворих на 100 тис. населення, це 20,1% приросту тих, хто захворів - Україна перейшла до держав «зеленої зони» щодо приросту хворих на коронавірус
    Показник за останні 14 днів склав 33,02 кількості хворих на 100 тис. населення, це 20,1% приросту тих, хто захворів

    Україна перемістилася на одну сходинку – в «зелену зону»

    Україна перейшла до «зеленого» списку переліку держав із значним поширенням Covid-19. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Так, Україна перемістилася на одну сходинку – в «зелену зону», відразу після країн з «червоним» показником активності поширення коронавірусної хвороби. Відтак, показник за останні 14 днів склав 33,02 кількості хворих на 100 тис. населення, це 20,1% приросту тих, хто захворів.

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    За інформацією МОЗ, Україна місяць тому йшла за «зеленим» сценарієм по прогнозам розповсюдження коронавірусної хвороби, наразі – наш сценарій «жовтий» – орієнтовно очікують 4 тисячі летальних випадків.

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

    Україна хвороби населення коронавірус
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