  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 172 особи

    • Розсилка
    У столиці виявлено 101 хвору особу&nbsp; - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 172 особи
    У столиці виявлено 101 хвору особу 

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 709

    Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      69884
    • Одужали
      38752
    • Хворіють
      29439
    • Померли
      1693

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

    Читайте також:
    Інфекціоніст Євгенія Данканич: Люди не вірять у коронавірус, дорікають, що ми спеціально ставимо діагноз Covid-19
    епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ