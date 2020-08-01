У Польщі третій день поспіль коронавірусний антирекорд – 658 випадків за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом у Польщі з початку пандемії 1 721 людина померла

У Польщі з початку пандемії було підтверджено зараження у 46 346 осіб

Польща третій день поспіль повідомляє про найбільшу кількість нових підтверджених випадків коронавірусу за добу.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я в суботу, зафіксовано 658 нових випадків, пише TVN 24.

У п’ятницю міністерство повідомило про 657 інфекцій, а в четвер – про 615. У суботу міністерство також оголосило про смерть 5 інфікованих людей віком від 55 до 94 років.

Загалом у Польщі з початку пандемії було підтверджено зараження у 46 346 осіб, з них 1 721 людина померла.

За останній тиждень липня, з суботи 25 липня по п’ятницю 31 липня, міністерство повідомило загалом про 3 650 нових випадків зараження.

tvt

Прем’єр-міністр Польщі цього тижня не виключив посилення деяких обмежень, якщо ситуація погіршиться.

Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський заявив у суботу, що обмеження можуть вводитись на весіллях, які стали джерелом багатьох інфекцій за останні тижні.

Також спалах інфекції триває серед шахтарів. Санітарні служби пояснили це наслідком послаблення обмежень та умовами праці на вугільних шахтах, в яких важко застосувати соціальне дистанціювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.