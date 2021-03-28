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    Степанов запевнив, що вакцина Sinovac така ж ефективна, як індійська Covishield

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    Максим Степанов запевнив, що вакцина Sinovac ефективна - Степанов запевнив, що вакцина Sinovac така ж ефективна, як індійська Covishield
    Максим Степанов запевнив, що вакцина Sinovac ефективна

    Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні і безпечні, запевнив Степанов

    Китайська вакцина від коронавіруса Sinovac така ж сама ефективна, як вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Медиики не будуть ставити пріорітети, кому яку вакцину колоти.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріорітет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні і безпечні», - сказав міністр.

    Україна розпочала вакцинацію від Covid-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

    Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

    Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

    Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

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    Теги: міністр Україна Максим Степанов Сергій Комісаренко
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