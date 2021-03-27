Степанов пояснив, чому Україна у два рази відстає від плану вакцинації

«Там – не встигли, а там – «в нас не було охочих», – пояснює міністр

Однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти

Міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили», – сказав Степанов.

Він заявив, що однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

«Там – не встигли, а там – «в нас не було охочих», «а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця», «не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+», «а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати», «а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину», – розповів Степанов про причини, які йому доводилося чути.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тисячі людей, майже 18 тисяч – за минулу добу.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

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