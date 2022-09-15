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У Києві різко зросла кількість хворих на Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві різко зросла кількість хворих на Covid-19
Лікарі відзначають зміни в основних симптомах коронавірусу
фото ілюстративне

Минулого тижня в столиці було зареєєстровано 2278 випадків Covid-19

За місяць кількість випадків захворювання на Covid-19 у столиці зросла у понад сім разів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого Covid-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків. Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування, збільшується. На сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із Covid-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше.

Лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби: якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – «бити» по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. За період з 5 по 11 вересня в Україні зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них – 3706 дітей та 551 медпрацівник.

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Теги: хвороби коронавірус Київ

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