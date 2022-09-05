Щеплення вагітних і дітей від Covid-19. Останні дані ізраїльських дослідників

«Нині в Ізраїлі можна вакцинувати дитину з шести місяців»

Професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін пояснив, чому важливо вакцинувати вагітних та дітей проти коронавірусу. Свою позицію він підкріпив даними за результатами досліджень. Про це ізраїльський професор сказав у розмові з «Главкомом».

Манфред Грін нагадав, що Ізраїль був однією з перших країн, де від Covid-19 почали вакцинувати дітей. Для цього використовується Pfizer. Водночас він зауважив, що і від початку, і зараз охоплення вакцинацією дітей є не дуже високим.

«Нині в Ізраїлі можна вакцинувати дитину з шести місяців. Схема для дітей складається з двох доз, третьої не передбачено», – сказав він.



Професор також розповів, що в Ізраїлі є жорстка рекомендація вакцинувати вагітних, бо вони належать до групи ризику важкого перебігу. Також, за його словами, вакцинація під час вагітності матиме і певну користь для дитини.

«Є докази, що антитіла від матері передаються новонародженому і лишаються у нього перші кілька місяців. Можливо, ситуація буде подібною до кашлюку, коли рекомендовано вакцинувати кожну вагітну (в Ізраїлі так)», – пояснив він.

За словами ізраїльського професора, станом на сьогодні вже багато вагітних було провакциновано, і дані щодо безпеки виглядають дуже добре.

«Несприятливі події після імунізації практично ніколи не спостерігалися. Я б сказав, немає жодних доказів на підтвердження негативного впливу вакцинації ані для матері, ані для дитини. Живі вакцини можуть бути проблемними для вагітних жінок, але неживі, неактивовані та мРНК – ні. Принаймні, повторюся, доказів таких немає», – наголосив Манфред Грін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.

Додамо, Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.