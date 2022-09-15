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Кінець пандемії Covid-19 вже видно – ВООЗ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кінець пандемії Covid-19 вже видно – ВООЗ
Коронавірус, який з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, вбив майже 6,5 млн людей
фото з відкритих джерел

Глава ВООЗ порівняв пандемію з марафонським забігом

Світ за останні роки не був настільки близьким до завершення пандемії Covid-19, як зараз. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомля Reuters

«Кінець пандемії вже видно», – заявив очільник ВООЗ журналістам на віртуальній пресконференції. Це найбільш оптимістична оцінка агентства ООН відтоді, як організація оголосила міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та визнала Covid-19 пандемією через три місяці.

Глава ВООЗ закликав країни зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом: «Тепер настав час бігти більше і переконатися, що ми перетнемо межу та пожинаємо плоди нашої важкої праці».

Країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її проти Covid-19 і майбутніх вірусів, сказав Тедрос. Він також закликав країни вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

ВООЗ заявила, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

Наступна зустріч експертів Організації, на якій буде вирішено, чи пандемія все ще є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, коронавірус, який з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, вбив майже 6,5 млн людей і заразив 606 млн, сколихнувши світову економіку та перевантаживши системи охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу.

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Теги: вірус коронавірус ВООЗ епідемія

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